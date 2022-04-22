Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Онопко: в футбольном мире к России хорошо относятся. Верю, что мы вернёмся

Онопко: в футбольном мире к России хорошо относятся. Верю, что мы вернёмся
Комментарии

52-летний российский специалист Виктор Онопко, входящий в тренерский штаб Валерия Карпина в сборной России и «Ростове», выразил мнение о решении об отстранении представителей России от международных футбольных соревнований.

«Никто не ожидал, что нам не дадут даже сыграть, хоть бы и на нейтральном поле. От нас тут мало что зависело — всё решалось в высоких кабинетах. Не только российский футбол отстранили, но и другие виды спорта.

Руководство РФС не опускает руки, добивается, чтобы сборную допустили до следующих турниров. Мне кажется, признание русского одним из официальных языков ФИФА — это маленький, но положительный сигнал для нас. Футбол должен объединять людей.

Мне кажется, в футбольном мире к России хорошо относятся. Многие играли здесь. Все турниры — ЧМ, Евро, Лига чемпионов — Россия проводила на самом высоком уровне. Я верю, что мы вернёмся. Есть надежда», — сказал Онопко в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

«К полякам претензий нет». Как штаб сборной России поднимает «Ростов» «К полякам претензий нет». Как штаб сборной России поднимает «Ростов»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022