Онопко: в футбольном мире к России хорошо относятся. Верю, что мы вернёмся

52-летний российский специалист Виктор Онопко, входящий в тренерский штаб Валерия Карпина в сборной России и «Ростове», выразил мнение о решении об отстранении представителей России от международных футбольных соревнований.

«Никто не ожидал, что нам не дадут даже сыграть, хоть бы и на нейтральном поле. От нас тут мало что зависело — всё решалось в высоких кабинетах. Не только российский футбол отстранили, но и другие виды спорта.

Руководство РФС не опускает руки, добивается, чтобы сборную допустили до следующих турниров. Мне кажется, признание русского одним из официальных языков ФИФА — это маленький, но положительный сигнал для нас. Футбол должен объединять людей.

Мне кажется, в футбольном мире к России хорошо относятся. Многие играли здесь. Все турниры — ЧМ, Евро, Лига чемпионов — Россия проводила на самом высоком уровне. Я верю, что мы вернёмся. Есть надежда», — сказал Онопко в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.