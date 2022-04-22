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Экс-глава Федерации футбола Украины задержан на границе. Он пытался вывезти дорогие часы

Экс-глава Федерации футбола Украины задержан на границе. Он пытался вывезти дорогие часы
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Бывший президент Федерации футбола Украины, экс-вице-президент УЕФА и один из владельцев киевского «Динамо» Григорий Суркис задержан на границе Украины с Польшей, информирует «Украинская правда» (*деятельность данного СМИ запрещена на территории РФ).

Согласно сведениям источника, Григорий Суркис пытался вывезти незадекларированные дорогие часы в количестве 13 штук. Протокол о недекларировании пока что не был составлен. Суркис задержан и ждёт решения о том, пропустят ли его через границу.

Напомним, ранее Суркис являлся народным депутатом Украины. В период с 2013 по 2019 год Григорий был вице-президентом УЕФА, а на данный момент ему присвоен статус почётного члена УЕФА. В период 1993-1998 годов Григорий Суркис был президентом киевского «Динамо», а по сегодняшний день он остаётся одним из совладельцев клуба.

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