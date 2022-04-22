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Сергей Семак высказался о вылете «Зенита» из Кубка России

Сергей Семак высказался о вылете «Зенита» из Кубка России
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался по поводу вылета сине-бело-голубых из Кубка России. Напомним, на стадии 1/4 финала команда из Санкт-Петербурга уступила «Алании» (2:2, 5:6 по пенальти).

«Наша задача — готовиться к каждому матчу. То, что мы не смогли выйти в следующую стадию Кубка, обидно. Сыграли, на мой взгляд, ниже своих возможностей, прежде всего в атаке, особенно в первом тайме. Факторов, которые повлияли, много, но мы их разберём, обсудим. И будем готовиться к следующей игре. Должны делать максимум, чтобы побеждать в каждом матче. Не получилось в этом — будем готовиться к следующему; сделаем всё от нас зависящее, чтобы победить в следующем», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

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