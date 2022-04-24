«Ференцварош» Черчесова обыграл «Уйпешт» и досрочно стал чемпионом Венгрии

Сегодня, 24 апреля, «Ференцварош», которым руководит российский главный тренер Станислав Черчесов, принимал в рамках 29-го тура чемпионата Венгрии сезона-2021/2022 «Уйпешт». Хозяева одержали победу — 2:1.
Счёт был открыт в начале первого тайма. На 6-й минуте пенальти в ворота «Ференцвароша» реализовал нападающий Буду Зивзивадзе. На 19-й минуте ответный мяч забил форвард хозяев Токмак Нгуен.
На 39-й минуте отличился полузащитник «Ференцвароша» Балинт Вечей. В добавленное ко второму тайму время вторую жёлтую карточку получил хавбек хозяев Степан Лончар. На 90+5-й минуте взятием ворот отметился полузащитник «Уйпешта» Йохан Круазье, но судья отменил гол игрока.
Благодаря победе в матче с «Уйпештом» команда Черчесова набрала 62 очка после 29 туров. У ближайшего преследователя – «Кишварды» — 49 очков. Поскольку в венгерском первенстве 33 тура, у «Кишварды» нет математических шансов догнать «Ференцварош». Команда Станислава Черчесова досрочно стала чемпионом Венгрии.
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