Защитник «Ротора» Шахов прокомментировал поражение в матче с «Енисеем»

Защитник «Ротора» Виталий Шахов, забивший гол в ворота «Енисея» в матче 34-го тура ФНЛ, поделился впечатлениями от игры. «Ротор» уступил со счетом 2:3.



«Сложно что-то говорить после такого матча. С одной стороны, дали бой лидеру весенней части чемпионата, команде, которая скоро будет играть в полуфинале Кубка России и в адрес которой сейчас звучит столько комплиментов, а с другой стороны потерпели обиднейшее поражение и очков не набрали. Естественно, никакого удовлетворения от игры в такой ситуации нет, хотя первый тайм мы выиграли вчистую. Нужно было использовать свои моменты, забивать еще до перерыва, все шансы и возможности для этого были. Если бы увеличили преимущество и сделали счёт 2:0, все было бы намного проще.



Вообще, первая половина получилась получилась, пожалуй, лучшей в нашем исполнении в весеннем отрезке. Но игра состоит из двух таймов, а после перерыва все было уже не так здорово. Можно только поблагодарить болельщиков за поддержку и цепляться в следующих матчах за те шансы, которые у нас остались», — передаёт слова Шахова корреспондент «Чемпионата».

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