Стали известны арбитры, которые обслужат игру между «Ливерпулем» и «Вильярреалом»

Назначены судьи на первый полуфинальный матч Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Вильярреалом». Встреча состоится на «Энфилде» 27 апреля и начнется в 22:00 мск.



Польскую бригаду арбитров возглавит Шимон Марчиняк. Ему будут помогать ассистенты Павел Сокольницки и Томаш Листкевич. За видеоповторами будут следить Томаш Квятковски. Резервный рефери — словенец Славко Винчич.

Напомним, в первом четвертьфинальном матче «Вильярреал» сенсационно переиграл «Баварию» со счётом 1:0. Во второй игре команды разошлись миром. На стадии 1/8 финала «Вильярреал» по сумме двух матчей обыграл «Ювентус» (4:1), а «Бавария» оказалась сильнее «Зальцбурга» (8:2). «Ливерпуль» в 1/4 финала по сумме двух матчей одолел «Бенфику».