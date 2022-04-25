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Стали известны арбитры, которые обслужат игру между «Ливерпулем» и «Вильярреалом»

Стали известны арбитры, которые обслужат игру между «Ливерпулем» и «Вильярреалом»
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Назначены судьи на первый полуфинальный матч Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Вильярреалом». Встреча состоится на «Энфилде» 27 апреля и начнется в 22:00 мск.

Польскую бригаду арбитров возглавит Шимон Марчиняк. Ему будут помогать ассистенты Павел Сокольницки и Томаш Листкевич. За видеоповторами будут следить Томаш Квятковски. Резервный рефери — словенец Славко Винчич.

Напомним, в первом четвертьфинальном матче «Вильярреал» сенсационно переиграл «Баварию» со счётом 1:0. Во второй игре команды разошлись миром. На стадии 1/8 финала «Вильярреал» по сумме двух матчей обыграл «Ювентус» (4:1), а «Бавария» оказалась сильнее «Зальцбурга» (8:2). «Ливерпуль» в 1/4 финала по сумме двух матчей одолел «Бенфику».

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