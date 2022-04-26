«Ювентус» и Анхель Ди Мария не могут договориться по контракту

Туринский «Ювентус» предложил полузащитнику «ПСЖ» Анхелю Ди Марии, который летом станет свободным агентом, контракт по схеме «1+1». Аргентинский футболист хочет получить в итальянской команде 3-летний контракт. Об этом сообщает журналист Экрем Конур в «твиттере».

Ранее сообщалось, что «ПСЖ» не проявил заинтересованности в пролонгации сотрудничества с аргентинским футболистом.



В текущем сезоне Лиги 1 34-летний Анхель Ди Мария провёл за парижан 22 игры, в которых забил три гола и отдал шесть результативных передач.



Напомним, ранее Ди Мария выступал за ряд европейских клубов, таких как «Манчестер Юнайтед», «Реал» (Мадрид) и «Бенфика».



Transfermarkt оценивает рыночную стоимость стоимость Ди Марии в € 15 млн.