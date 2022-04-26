Жезус забил пять голов в двух последних матчах за «Манчестер Сити»
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В первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА «Манчестер Сити» принимает «Реал».
На 11-й минуте встречи форвард «Манчестер Сити» Габриэл Жезус упрочил преимущество хозяев в счёте. Это уже пятый гол бразильца в двух последних встречах. В рамках 34-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» разгромил «Уотфорд», а Жезус оформил покер и отдал голевую передачу. Таким образом, форвард забил за «горожан» пять голов в последних двух встречах. Напомним, подопечные Хосепа Гвардиолы одержали победу над «Уотфордом» со счётом 5:1.
На стадии 1/4 финала «Манчестер Сити» по сумме двух матчей обыграл «Атлетико Мадрид» (1:0), а «Реал Мадрид» оказался сильнее «Челси» (5:4).
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Манчестер Сити» — «Реал».
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