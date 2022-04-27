Главный тренер ПСВ Роджер Шмидт со следующего сезона возглавит «Бенфику»

Главный тренер нидерландского ПСВ Роджер Шмидт в скором времени будет назначен на пост наставника португальской «Бенфики». Об этом в своём «твиттере» сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, контракт с немецким специалистом будет заключён до окончания сезона-2023/2024.

Ранее Шмидт возглавлял немецкий «Падерборн», зальцбургский «Ред Булл», леверкузенский «Байер» и китайский «Бэйцзин Гоань», а с 2020 года работает с командой из Эйндховена. С нидерландским ПСВ Роджер Шмидт становился обладателем Суперкубка Нидерландов, а совсем недавно завоевал 10-й Кубок Нидерландов в истории клуба, обыграв в финале амстердамский «Аякс».

Отметим, что новым главным тренером ПСВ станет Руд ван Нистелрой.