Главный тренер ПСВ Роджер Шмидт со следующего сезона возглавит «Бенфику»
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Главный тренер нидерландского ПСВ Роджер Шмидт в скором времени будет назначен на пост наставника португальской «Бенфики». Об этом в своём «твиттере» сообщает журналист Фабрицио Романо.
По информации источника, контракт с немецким специалистом будет заключён до окончания сезона-2023/2024.
Ранее Шмидт возглавлял немецкий «Падерборн», зальцбургский «Ред Булл», леверкузенский «Байер» и китайский «Бэйцзин Гоань», а с 2020 года работает с командой из Эйндховена. С нидерландским ПСВ Роджер Шмидт становился обладателем Суперкубка Нидерландов, а совсем недавно завоевал 10-й Кубок Нидерландов в истории клуба, обыграв в финале амстердамский «Аякс».
Отметим, что новым главным тренером ПСВ станет Руд ван Нистелрой.
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