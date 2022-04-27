Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
«Аталанта» — «Торино». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Главный тренер ПСВ Роджер Шмидт со следующего сезона возглавит «Бенфику»

Главный тренер ПСВ Роджер Шмидт со следующего сезона возглавит «Бенфику»
Комментарии

Главный тренер нидерландского ПСВ Роджер Шмидт в скором времени будет назначен на пост наставника португальской «Бенфики». Об этом в своём «твиттере» сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, контракт с немецким специалистом будет заключён до окончания сезона-2023/2024.

Ранее Шмидт возглавлял немецкий «Падерборн», зальцбургский «Ред Булл», леверкузенский «Байер» и китайский «Бэйцзин Гоань», а с 2020 года работает с командой из Эйндховена. С нидерландским ПСВ Роджер Шмидт становился обладателем Суперкубка Нидерландов, а совсем недавно завоевал 10-й Кубок Нидерландов в истории клуба, обыграв в финале амстердамский «Аякс».

Отметим, что новым главным тренером ПСВ станет Руд ван Нистелрой.

Новость по теме
ПСВ в 10-й раз выиграл Кубок Нидерландов, победив в финале «Аякс»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022