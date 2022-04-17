ПСВ в 10-й раз выиграл Кубок Нидерландов, победив в финале «Аякс»

Сегодня, 17 апреля, на стадионе «Де Куйп» в Роттердаме в рамках финального матча Кубка Нидерландов сезона-2021/2022 ПСВ сыграл с «Аяксом». Команда из Эйндховена одержала победу со счётом 2:1.



Счёт был открыт в первом тайме. На 23-й минуте отличился полузащитник амстердамцев Райан Гравенберх, ему ассистировал Дави Классен. На 48-й минуте ответный мяч забил хавбек ПСВ Эрик Гутьеррес. Через две минуты результативный удар нанёс нападающий ПСВ Коди Гакпо.



Обслуживала встречу бригада арбитров, которую возглавлял Данни Маккели. Ему помогали ассистенты Хессел Стегстра и Ян де Врис. Резервный рефери – Йоей Кой.



Отметим, что победа ПСВ в Кубке Нидерландов сезона-2021/2022 стала 10-й для команды из Эйндховена в данном турнире. У «Аякса» 20 побед в Кубке.