КДК РФС объявил решения по матчам «Спартака», «Локомотива» и «Сочи» в 26-м туре РПЛ

Председатель Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц рассказал о решениях, которые были приняты по итогам нескольких матчей 26-го тура РПЛ.
«Локомотив» — «Нижний Новгород»: Кержаков выходил за пределы технической зоны — штраф 10 тысяч. Рассматривали удаление Берковского. «Нижний Новгород» обратился с просьбой об отмене красной карточки, получили заключение ЭСК, которое установило, что удаление было верным. Игрок принял участие по видеосвязи. КДК решил не применять дополнительную дисквалификацию. Он пропустит один матч.
«Сочи» — «Ахмат»: Талалаев выходил за пределы технической зоны — штраф 30 тысяч.
«Химки» — «Крылья Советов»: болельщики «Крыльев» скандировали ненормативную лексику. Клуб оштрафован на 70 тысяч и предупреждён, что в случае повторного нарушения будут применены более строгие санкции. Было прямое удаление Бейла, он принял участие в заседании. Мы установили, что игрок был первым на мяче, в данном случае умысла в его действиях не было — нарушение по неосторожности. КДК решил не применять к нему дополнительной дисквалификации. За неподобающее поведение команды «Крылья» оштрафованы на 100 тысяч — за два удаления.
«Ростов» — «Спартак»: Ваноли за выход за пределы технической зоны оштрафован на 30 тысяч», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.
- 28 апреля 2022
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