Евгеньев: матч с «Уралом» может быть труднее игры с ЦСКА или «Локомотивом»

Защитник «Динамо» Роман Евгеньев поделился ожиданиями от конца чемпионата.

«До конца чемпионата четыре тура. Тут каждая игра сложная. При этом, наверное, матчи с командами типа «Урала» вполне могут оказаться труднее поединков с ЦСКА или «Локомотивом». Они борются за выживание и выйдут на поле «умирать». С такими соперниками всегда очень сложно.

Да и в целом чем ближе конец сезона, тем сложнее даются очки. Не думаю, что «Урал» сыграет от жёсткой обороны. Нам главное в субботнем матче — самим сыграть строго в обороне и, конечно, создать и реализовать свои моменты», — цитирует Евгеньева пресс-служба клуба.

«Динамо» набрало 52 очка в 26 встречах и занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (55).