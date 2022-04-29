Мойес про 1:2 с «Айнтрахтом»: разочаровывающий результат, но есть ещё одна игра

Главный тренер «Вест Хэм Юнайтед» Дэвид Мойес прокомментировал результат первого матча 1/2 финала Лиги Европы с «Айнтрахтом» (1:2).



«Разочаровывающий результат, но есть ещё одна игра. Надеюсь, мы сыграем лучше в ответном матче. Мы не показали достаточного качества в заключительной трети. В этой игре мы были очень слабы. Мы не так хорошо начали первый и второй таймы. Они забили в самом начале матча. Это было ужасно. Сегодня наши креативные игроки не сделали достаточно, чтобы забить больше голов», — цитирует Мойеса BBC.

Ответная игра между командами пройдёт 5 мая во Франкфурте-на-Майне (Германия).

Напомним, в четвертьфинале «Айнтрахт» по сумме двух матчей оказался сильнее «Барселоны», а «Вест Хэм» разгромил «Лион».