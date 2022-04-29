Главный тренер «Крыльев» Осинькин прокомментировал информацию, что Канунников покинет клуб
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Главный тренер самарских «Крыльев Советов» Игорь Осинькин прокомментировал информацию об уходе нападающего Максима Канунникова из клуба.
«Могу сказать только следующее: у Максима есть повреждение. Он не тренируется в общей группе. Занимается индивидуально. Остальную информацию я не комментирую. Ближе к концу чемпионата будем решать вопрос по его будущему», — сказал Осинькин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Ранее «РБ Спорт» сообщал, что 30-летний нападающий, получивший рецидив травмы, покинет команду в конце сезона. У Канунникова, который в нынешнем сезоне ни разу не появлялся на поле, соглашение истекает 30 июня 2022 года.
Канунников стал футболистом «Крыльев Советов» в 2018 году.
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