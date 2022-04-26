Судьи реально «убивали» «Спартак» и «Крылья Советов»? Разбор работы арбитров в 26-м туре

В 26-м туре хватало спорных судейских решений. «Крылья Советов» выразили недовольство работой бригады Алексея Матюнина, «Спартак» — действиями Виталия Мешкова. Особенно ярко по арбитру прошлась Зарема Салихова. Эксперт «Чемпионата» Игорь Федотов разобрал работу судей и объяснил, какие ошибки они совершили. Ему и слово.

«Урал» – «Уфа» – 2:1

В поле работал Иванов, на VAR – Безбородов. На 13-й минуте неправильно показана жёлтая карточка Мишкичу. Он выбивал мяч, футболист «Уфы» пытался вступить в единоборство. Мишкич посмотрел на мяч, пытался поставить ногу на газон. Там произошёл наступ. Со стороны игрока «Урала» не было безрассудных действий, агрессии. Иванов же показал жёлтую за грубую игру, с чем я не согласен.

На 54-й минуте у боковой линии Подберёзкин в борьбе с игроком «Уфы» ударил предплечьем по лицу сопернику. Безбородов, находящийся на VAR, позвал Иванова посмотреть на момент непоказа красной карточки. Арбитр посмотрел и показал жёлтую. С чем я тоже не согласен. Правильное решение – красная карточка. Затем на 69-й минуте следовало показать жёлтую игроку «Уфы» за безрассудный фол – не успевал он сыграть в мяч, попал прямой ногой по голеностопу футболисту «Урала». Иванов назначил лишь штрафной. Оценка арбитра – 7,2.

«Локомотив» – «Нижний Новгород» – 2:1

На матче работал Турбин, на VAR – Кукуян. На 18-й минуте не была показана жёлтая карточка Шарипову, который не успел сыграть в мяч, сбив игрока «Локомотива». Следом на 30-й минуте Живоглядов совершил лёгкий прихват за футболку, потом отпустил. Игрок «Нижнего Новгорода» в это время перебежал линию мяча, разворачивался в противоположную сторону от ворот. Арбитр показал жёлтую карточку Живоглядову. Следовало просто ограничиться штрафным ударом.

Альберт Шарипов и Максим Петров Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Следовало показать жёлтую карточку на 41-й минуте Гоцуку за применение локтей в борьбе за мяч. Турбин продолжил игру, даже штрафного удара не дал. На 69-й минуте шла атака «Локомотива», мяч ушёл, арбитр показал жёлтую карточку Берковскому. Кукуян вмешался, пригласив Турбина посмотреть на момент непоказа красной за наступ на голень. Следом арбитр показал красную карточку, с чем я тоже не согласен. Абсолютно игровой эпизод. Игрок «Нижнего Новгорода» совершил технический приём, обрабатывая мяч, развернулся спиной к футболисту «Локомотива». Следом Берковский не видел игрока соперника, пытался поставить ногу на газон. Никаких агрессивных действий, никаких серьёзных нарушений правил со стороны Берковского. Можно было обойтись жёлтой карточкой. Оценка Турбина – 7,7.

«Сочи» – «Ахмат» – 3:2

Хорошую работу продемонстрировал Левников. Всё стабильно, одна из лучших работ в этом туре. Оценка – 8,4.

«Рубин» – «Арсенал» – 1:0

Хорошую работу показал и Чистяков. Но есть две непоказанные жёлтые карточки. На шестой минуте игрок «Рубина» опоздал за соперником, пытаясь сыграть в мяч, сбил его в безрассудной манере. Дальше мяч подхватили футболисты «Арсенала», пошла бы очень хорошая атака. Прозвучал свисток, Чистяков не дал принцип преимущества, зафиксировав нарушение правил. Следовало тогда выйти из ситуации очень просто: не даёшь принцип преимущества, показывай жёлтую карточку.

Есть вопросы к первому помощнику и к главному арбитру по эпизоду на восьмой минуте. Смольников стремился к мячу, пытаясь в прыжке сыграть головой. Мяч попал в плечо, в этот момент футболист «Рубина» высоко поднятой ногой заехал по плечу. Смольников «рисовал», что ему попали по лицу, но мяч отскочил в открытую зону. Это нарушение правил, которое должно быть зафиксировано. Следовало показать жёлтую карточку игроку «Рубина». Оценка Чистякова – 8,2.

«Химки» – «Крылья Советов» – 4:1

В поле работал Матюнин. На 42-й минуте был назначен одиннадцатиметровый удар в ворота «Крыльев» после просмотра VAR. Также была показана вторая жёлтая карточка Якубе. Не соглашусь с одиннадцатиметровым ударом. Да, прихват был, однако он носил кратковременный характер. Когда игрок «Крыльев» отпустил футболку, Тихий ещё мог спокойно устоять на ногах, но он завалился. Шадыханов позвал посмотреть этот эпизод, Матюнин назначил пенальти. Жестковато, можно было обойтись без жёлтой. А вообще, для меня это не одиннадцатиметровый удар.

Следом на 50-й минуте была подача углового в штрафную «Крыльев Советов». Мяч летел на дальнюю штангу, Мирзов схватил за руку игрока соперника и дёрнул его на себя. Следующим касанием забивается гол, VAR в лице Шадыханова не лез в эпизод. Правильное решение – штрафной удар и отменить взятие ворот.

Резиуан Мирзов Фото: fckhimki.com

Верное решение на 59-й минуте – показ прямой красной карточки через VAR Бейлу. Матюнин находился не в очень хорошей позиции, но вмешался VAR. На повторе видно, что игрок «Крыльев» прыгал прямой ногой с открытыми шипами, попав в икроножную футболисту «Химок». Оценка арбитра – 7,3.



Если смотреть полностью, что делал Матюнин в этой игре, то вопросов очень много. Какие-то моменты, когда фолили против «Крыльев», он пропускал. Вы увидели нарушение правил и одиннадцатиметровый удар за эфемерное касание футболки, но не увидели неправильно забитый гол. Или за футболки нельзя, а за руки можно хватать?

«Ростов» – «Спартак» – 3:2

На 52-й минуте футболист «Ростова» играл головой в мяч, который попал в отставленную руку Игнатова. Это нарушение правил. Дальше шла фаза атаки. Затем мяч подобрали футболисты «Спартака», пошла полноценная атака, и третьим касанием был забит гол. Прошло менее 10 секунд от момента игры рукой до взятия ворот. Игра рукой считалась нарушением в атаке. Фаза атаки была одна и та же. Поэтому гол «Спартака» отменён верно.

Пенальти в ворота «Спартака» на 71-й минуте просто никакой. Если на 20-й минуте была симуляция со стороны игрока «Ростова», а там тоже есть контакт, то и здесь то же самое. Это не пенальти в ворота «Спартака», а какая-то ерунда! Полоз просто «рисовал» падение, он не продолжал движение. Чем отличается от того, что было на 20-й минуте? Что там Мешков увидел на повторе? И этот человек ещё молодых арбитров обучает. Судя по словам Хачатурянца, сейчас полетят судейские головы. Что касается одиннадцатиметрового удара в ворота «Спартака» на 93-й минуте, то Жиго действительно сфолил, поэтому пенальти в ворота красно-белых в концовке назначен верно. Он, видимо, хотел показать, что будет фолить, но не успел убрать ногу. Тут Мешков разобрался. Оценка – 7,8.

ЦСКА – «Динамо» – 1:0

Хорошая работа Карасёва. Всё абсолютно ровно, как и должно быть всегда. Оценка – 8,4.

«Краснодар» – «Зенит» – 1:3

Хорошая работа, Кукуляк давал много бороться, команды принимали эту борьбу. Все жёлтые были по делу, раздавать их начал поздно. Тяжёлых моментов у арбитра не было – ни с пенальти, ни с удалениями. Оценка у него 8,3, потому что пропускал фолы.