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«Делал фото в разных костюмах и улетал в Италию». Генич — о работе Манчини в «Зените»

«Делал фото в разных костюмах и улетал в Италию». Генич — о работе Манчини в «Зените»
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Футбольный комментатор Константин Генич рассказал историю, как бывший главный тренер «Зенита» находил время для поездок в Италию во время сезона.

«Абсолютно все журналисты знают историю со слов надёжных или ненадёжных источников о том, как Роберто Манчини приходил в понедельник или вторник с фотографом на базу, переодевался, фотографировался в разных позах и с разных ракурсов, а потом у него была какая-то любовь в Италии, он улетал и возвращался к матчу.

А на сайте «Зенита» всё время появлялись фотографии Манчини в деле, как он работает, всё время в разной форме. Игроки это знали, журналисты это знали, но никто из официальных лиц не произносил это вслух», — рассказал Генич в видео, опубликованном на Youtube-канале DASH.

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