«Манчестер Юнайтед» не сможет подписать хавбека «Лидса» из-за его нежелания
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Полузащитник «Лидса» Калвин Филлипс, которого активно связывали с переходом в «Манчестер Юнайтед», откажется от перехода в новую команду и отклонит любое её предложение. Об этом сообщает Mail.
По сведениям источника, такое решение связано с лояльностью 26-летнего футболиста по отношению к «Лидсу». Сообщалось, что для «Манчестер Юнайтед» Филлипс стал ключевой целью на летнее трансферное окно, а сумма сделки могла составить в € 53 млн.
Филлипс решил отклонить любое предложение «Манчестер Юнайтед», так как считает, что не может предать фанатов «Лидса» и перейти в команду заклятого соперника.
В нынешнем сезоне Калвин Филлипс в 17 матчах во всех турнирах забил один гол и отдал одну результативную передачу.
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