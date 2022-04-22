«МЮ» начал работу над трансфером полузащитника «Лидса», конкурент — «Астон Вилла»

«Манчестер Юнайтед» заинтересован в подписании полузащитника «Лидса» Калвина Филлипса и уже начал работу над его переходом в летнее трансферное окно. Об этом сообщает Manchester Evening News.

По сведениям источника, «Лидс» может запросить за своего футболиста до € 71,5 млн. Сообщается, что «Манчестер Юнайтед» уже начал переговоры о переходе 26-летнего опорного полузащитника. Конкурентом манкунианцев в борьбе за Филлипса является «Астон Вилла», которая готова заплатить требуемую «Лидсом» сумму.



«Манчестер Юнайтед» рассматривает Филлипса в качестве альтернативы Деклану Райсу, за которого «Вест Хэм» запросил € 179 млн.



В нынешнем сезоне Филлипс в 17 матчах во всех турнирах забил гол и отдал результативную передачу.