Червиченко: не удивлюсь, если «Зенит» ещё несколько лет подряд будет выигрывать РПЛ

Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко высказался о четвёртой подряд победе «Зенита» в Российской Премьер-Лиге.

«После поражения «Динамо» сомнений в сегодняшнем чемпионстве «Зенита» не было. Четвёртое подряд чемпионство заставляет задуматься об уровне РПЛ? Если у нас всё так плохо с четвёртым чемпионством, значит, в Германии вообще беда с 10-м чемпионством «Баварии»? Чемпионат у нас очень интересный. «Урал» сегодня похоронил интригу, обыграв претендента на чемпионство. Уровень РПЛ растёт, проходных команд становится всё меньше.

Так сложилось, что «Зенит» — абсолютный лидер, который может позволить себе то, что не могут позволить другие клубы. Примерно так же, как было у «Спартака» в 90-е, когда клуб попал в Лигу чемпионов, получил значительные денежные средства. Естественно, они собирали лучших игроков и доминировали в чемпионате. Так же сейчас «Зенит» — минимум в два, а то и в три-четыре раза лучше финансовое состояние. Примерно то же самое будет и в следующем сезоне. «Зенит» может ещё усилиться, а у всех соперников проблемы. На сегодняшний день футбол без денег — это как женщина без каблуков. Не удивлюсь, если ещё несколько лет подряд «Зенит» будет выигрывать РПЛ», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.