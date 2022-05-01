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Лондонский «Арсенал» близок к подписанию форварда «Наполи»

Лондонский «Арсенал» близок к подписанию форварда «Наполи»
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Лондонский «Арсенал» является лидером гонки за подписание контракта с нападающим итальянского «Наполи» Виктором Осимхеном. Об этом сообщает La Gazetta dello Sport.

По сведениям источника, нигерийский футболист стал главной трансферной целью для «канониров» в летнее трансферное окно.

23-летний Виктор Осимхен выступает за «Наполи» с 1 сентября 2020 года, перейдя из «Лилля». Его трансфер обошёлся неаполитанскому клубу в € 75 млн. Его контракт с клубом действует до 30 июня 2025 года. Текущая трансферная стоимость Осимхена, согласно данным Transfermarkt, составляет € 60 млн.

В нынешнем сезоне итальянской Серии А Виктор Осимхен провёл за «Наполи» 24 матча, в которых забил 13 голов и пять результативных передач.

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