Лондонский «Арсенал» близок к подписанию форварда «Наполи»

Лондонский «Арсенал» является лидером гонки за подписание контракта с нападающим итальянского «Наполи» Виктором Осимхеном. Об этом сообщает La Gazetta dello Sport.

По сведениям источника, нигерийский футболист стал главной трансферной целью для «канониров» в летнее трансферное окно.

23-летний Виктор Осимхен выступает за «Наполи» с 1 сентября 2020 года, перейдя из «Лилля». Его трансфер обошёлся неаполитанскому клубу в € 75 млн. Его контракт с клубом действует до 30 июня 2025 года. Текущая трансферная стоимость Осимхена, согласно данным Transfermarkt, составляет € 60 млн.



В нынешнем сезоне итальянской Серии А Виктор Осимхен провёл за «Наполи» 24 матча, в которых забил 13 голов и пять результативных передач.