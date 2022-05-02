Бербатов: Роналду не будет виноват, если «Манчестер Юнайтед» не попадёт в топ-4 АПЛ

Экс-нападающий «Манчестер Юнайтед» Димитар Бербатов заявил, что форвард «красных дьяволов» Криштиану Роналду не будет виноват, если клуб не попадёт в четвёрку лучших по итогам нынешнего сезона английской Премьер-лиги.
«Роналду невероятно хорош для своего возраста в том, как он играет, и в голах, которые он забивает. Забить так много голов в Премьер-лиге за сезон в его возрасте — невероятное достижение. Он делает то, что ему нужно делать, забивает голы.
Сейчас его игра отличается от той, что была раньше, но одна вещь остаётся неизменной — забитые мячи.
Если он решит уйти из «МЮ», очевидно, мы не сможем его винить. Когда вы привыкли играть в Лиге чемпионов УЕФА каждый год своей карьеры, а потом у вас нет этой возможности — это трудно принять», — приводит слова Бербатова The Sun со ссылкой на Betfair.
- 2 мая 2022
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