«МЮ» — «Брентфорд». Криштиану Роналду всерьёз задумается о смене прописки

2 мая состоится матч 35-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Брентфорд». Начало игры — в 22:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу манкунианцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.75. Успех лондонцев оценён экспертами в 4.65. Ставки на ничью принимаются за 4.20.

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «МЮ» — «Брентфорд» 2 мая 2022 года

Букмекеры считают, что матч АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Брентфорд» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.72, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.25. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.13. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.46. Поставить на «обе забьют» можно за 1.69.

Анализ и прогноз на матч 35-го тура чемпионата Англии «МЮ» — «Брентфорд» (02.05.2022)

2 мая в английской Премьер-лиге состоится встреча, которая закроет программу 35-го тура первенства. На стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере померяются силами «Манчестер Юнайтед» и «Брентфорд». Несмотря на расположение в турнирной таблице и глубину состава, гости выглядят даже предпочтительнее хозяев.



За последние семь туров в чемпионате Англии «Манчестер Юнайтед» одержал только две победы — над «Тоттенхэмом» (3:2) и «Норвичем» (3:2). Также сыграл вничью с «Лестером» и «Челси» (в обоих случаях 1:1). В остальных матчах потерпел поражения. Из-за неудач спустился на шестую строчку в турнирной таблице и наверняка пропустит следующий розыгрыш Лиги чемпионов.



Для начала рассмотрим победы манкунианцев над «Тоттенхэмом» и «Норвичем». В обоих случаях героем стал Криштиану Роналду. Португалец поразил индивидуальным мастерством, записав на свой счёт по хет-трику. 37-летний нападающий заслуживает похвалы за пребывание в отличной физической форме и классную результативность.



Звёздный футболист принял участие в 28 матчах в чемпионате Англии, где отметился 17 голами и тремя голевыми передачами. Также форвард поучаствовал в семи встречах в Лиге чемпионов, где забил шесть мячей. Хотя, несмотря на старания голеадора, преуспеть в евротурнире «красным дьяволам» не удалось. Вылетели, потерпев поражение на стадии 1/8 финала от «Атлетико» (1:2).



Вдохновившись успехами Роналду, его возвращением заинтересовался мадридский «Реал». Останется ли португалец в Манчестере? Всё же тут планируется большая перестройка, связанная с назначением Эрика тен Хага на пост главного тренера? На этот вопрос пока нет ответа. Подробности станут известны ближе к лету, а сейчас мы имеем «МЮ», игра которого не впечатляет.



А вот «Брентфорд» в последних семи турах в АПЛ выступил потрясающе. За этот период потерпел только одно поражение — от «Лестера» (1:2). Также сыграл вничью с «Тоттенхэмом» (0:0). зато в остальных встречах одержал победы, в том числе — разгромную над «Челси» (4:1). За счёт этого поднялся на 14-ю строчку в турнирной таблице. Прописка на следующий год крайне вероятна.

Успехи «пчёл» напрямую связаны с фигурой Кристиана Эриксена. Датчанин присоединился к коллективу зимой и сразу же стал его неотъемлемой частью. Полузащитник принял участие в семи встречах в чемпионате Англии, где забил один гол и отдал одну голевую передачу. Впрочем, статистика не отражает реальный вклад футболиста в игру лондонцев.



Об этом свидетельствует поражение, которое «Брентфорд» потерпел от «Лестера» в матче 30-го тура АПЛ. Тогда Эриксен не сумел принять участие. В результате владение мячом и игра в центре поля остались за оппонентом. С другой стороны, подопечные Томаса Франка всё равно нанесли больше ударов, чем «лисы», и могли зацепиться за ничью. Немного не повезло.



Классная игра Эриксена тоже не осталась без внимания. О возвращении игрока задумался «Тоттенхэм», в составе которого полузащитник провёл 305 мячей, забил 69 голов и отдал 90 голевых передач. Впрочем, до конца текущего сезона «пчёлы» точно могут рассчитывать на своего нового лидера и вдохновляться его футболом.



При таком раскладе в победу манкунианцев верится с большим трудом. Складывается впечатление, что Ральф Рангник, как и вся команда, сконцентрированы на будущем сезоне и помышляют о своих ролях в обновлённом коллективе. А вот лондонцы живут настоящим и добывают отличные результаты.



Впрочем, ставить на их лобовую победу немного рискованно. Несмотря на то что «красные дьяволы» переживают чёрную полосу, окончательно списывать их со счетов, на наш взгляд, не стоит. Уровень состава и отличный тонус Криштиану Роналду уравнивают силы. Плюс встреча состоится на «Олд Траффорд». Возьмём лучше Х2 за коэффициент 2.21.

Прогноз и ставки на матч чемпионата Англии «МЮ» — «Брентфорд» 2 мая 2022 года

Несмотря на старания Роналду, «Манчестер Юнайтед» демонстрирует далеко не лучший футбол. Результаты последних семи матчей в АПЛ говорят сами за себя. Команда очень нестабильна. В отличие от «Брентфорда», который в последних семи встречах в чемпионате Англии выступил потрясающе. Кристиан Эриксен вдохновил «пчёл» и качественно их усилил. Думается, гости как минимум не проиграют даже в Манчестере.

Ставка: «Брентфорд» не проиграет за коэффициент 2.21.