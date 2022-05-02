«Манчестер Юнайтед» разгромил «Брентфорд» в домашнем матче АПЛ

В матче 35-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» принимал «Брентфорд». Встреча прошла на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере и завершилась победой хозяев со счётом 3:0.



На 9-й минуте встречи счёт открыл полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш. На 61-й минуте главный арбитр назначил пенальти в ворота «Брентфорда», который успешно реализовал нападающий «красных дьяволов» Криштиану Роналду. На 72-й минуте встречи защитник «Манчестер Юнайтед» Рафаэль Варан установил итоговый счёт встречи.



«Манчестер Юнайтед» набрал 58 очков и занимает 6-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Брентфорд» (40) — на 14-м месте. Лидером соревнований является «Манчестер Сити» (83).