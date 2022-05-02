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«Манчестер Юнайтед» разгромил «Брентфорд» в домашнем матче АПЛ

«Манчестер Юнайтед» разгромил «Брентфорд» в домашнем матче АПЛ
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В матче 35-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» принимал «Брентфорд». Встреча прошла на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере и завершилась победой хозяев со счётом 3:0.

На 9-й минуте встречи счёт открыл полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш. На 61-й минуте главный арбитр назначил пенальти в ворота «Брентфорда», который успешно реализовал нападающий «красных дьяволов» Криштиану Роналду. На 72-й минуте встречи защитник «Манчестер Юнайтед» Рафаэль Варан установил итоговый счёт встречи.

«Манчестер Юнайтед» набрал 58 очков и занимает 6-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Брентфорд» (40) — на 14-м месте. Лидером соревнований является «Манчестер Сити» (83).

Англия - Премьер-лига. 35-й тур
02 мая 2022, понедельник. 22:00 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Окончен
3 : 0
Брентфорд
Лондон
1:0 Фернандеш – 9'   2:0 Роналду – 61' (пен)   3:0 Варан – 72'
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