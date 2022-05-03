Де Брёйне: хочу, чтобы Жезус остался, он делает эту команду лучше

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне высказался о будущем своего одноклубника, нападающего Габриэла Жезуса, в клубе.

«С тех пор как он пришёл, у меня сложились с ним хорошие отношения, можно сказать, мы нашли друг друга.

У меня никогда не было сомнений в его уровне игры, а он ведь ещё довольно молод. Надеюсь, он останется и я ещё не раз сыграю с ним, потому что он делает эту команду лучше своим присутствием», — приводит слова Де Брёйне официальный сайт « Манчестер Сити».

В текущем сезоне 25-летний Жезус принял участие в 25 матчах английской Премьер-лиги, в которых забил восемь голов и отдал девять результативных передач. Соглашение между бразильским нападающим и «Манчестер Сити» истекает в 2023 году. Портал Transfermarkt оценивает игрока в € 50 млн.