Де Брёйне — о Фодене: он больше не подающий надежды, он один из нас

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне высказался о вкладе полузащитника Филипа Фодена в игру «горожан».

«Я видел его маленьким мальчиком с огромным потенциалом. Каждый раз, когда вы попадаете в главную команду, вы немного застенчивы. Требуется время, чтобы освоиться, а также регулярная игровая практика. Последние два года он чувствовал себя очень комфортно, и вы теперь видите разницу в том, как он играет. Он не играет со взлётами и падениями – он делает то, что нужно для этой команды.



Он больше не молодой талант — он теперь один из нас, игроков главной команды. Это большой шаг, но все смотрят на него, потому что он тот, кто может изменить ситуацию на поле своей игрой. Он доказал, что может делать это множество раз, и он будет делать это в будущем», — приводит слова Де Брёйне официальный сайт «Манчестер Сити».