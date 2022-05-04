«Барселона» планирует сохранить арендованного у «Вулверхэмптона» Адама Траоре
Поделиться
«Барселона» рассчитывает сохранить арендованного у «Вулверхэмптона» нападающего Адама Траоре, сообщает спортивный журналист Фабрицио Романо в своих социальных сетях. По информации источника, испанский клуб хочет совершить обмен. «Барселона» не может заплатить «Вулверхэмптону» требуемую сумму, поэтому оценивает возможность отправить в английский клуб одного из своих игроков.
Ранее сообщалось, что у испанской команды есть опция выкупа футболиста за € 30 млн. Траоре является воспитанником «Барселоны». Он покинул её в 2015 году, продолжив карьеру в Англии. Адама выступал за «Астон Виллу», «Мидлсбро», а с 2018 года играет в составе «Вулверхэмптона».
В нынешнем сезоне Траоре в 15 матчах за «Барселону» отдал четыре результативные передачи.
Новость по темеАдама Траоре может перейти в «Эвертон»
Комментарии
- 4 мая 2022
-
17:26
-
17:19
-
16:49
-
16:47
-
16:35
-
16:20
-
16:06
-
16:03
-
16:00
-
15:50
-
15:42
-
15:21
-
15:16
-
15:08
-
14:58
-
14:49
-
14:44
-
14:37
-
14:37
-
14:34
-
14:32
-
14:28
-
14:24
-
14:16
-
14:15
-
14:15
-
14:10
-
14:05
-
13:47
-
13:37
-
13:36
-
13:34
-
13:30
-
13:28
-
13:23
Партнерский контент