«Барселона» планирует сохранить арендованного у «Вулверхэмптона» Адама Траоре

«Барселона» рассчитывает сохранить арендованного у «Вулверхэмптона» нападающего Адама Траоре, сообщает спортивный журналист Фабрицио Романо в своих социальных сетях. По информации источника, испанский клуб хочет совершить обмен. «Барселона» не может заплатить «Вулверхэмптону» требуемую сумму, поэтому оценивает возможность отправить в английский клуб одного из своих игроков.



Ранее сообщалось, что у испанской команды есть опция выкупа футболиста за € 30 млн. Траоре является воспитанником «Барселоны». Он покинул её в 2015 году, продолжив карьеру в Англии. Адама выступал за «Астон Виллу», «Мидлсбро», а с 2018 года играет в составе «Вулверхэмптона».



В нынешнем сезоне Траоре в 15 матчах за «Барселону» отдал четыре результативные передачи.

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