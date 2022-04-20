Адама Траоре может перейти в «Эвертон»
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Нападающий «Вулверхэмптона» и сборной Испании Адама Траоре, выступающий на правах аренды за «Барселону», может продолжить карьеру в «Эвертоне», сообщает Football Insider.
По информации источника, английский клуб ищет потенциальную замену форварду Ришарлисону и рассматривает кандидатуру Траоре, если испанский футболист вернётся в Англию из аренды летом. Ранее сообщалось, что в услугах Траоре заинтересован «Тоттенхэм Хотспур».
Напомним, Траоре перешёл в «Барселону» из «Вулверхэмптона» в январе текущего года на правах аренды. В нынешнем сезоне 26-летний форвард принял участие в 8 матчах чемпионата Испании и отдал 2 результативные передачи. С 2020 года Траоре вызывается в национальную команду Испании.
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