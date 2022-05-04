Алисон Бекер — о выходе в финал ЛЧ: мы должны завершить сезон с трофеем

Голкипер «Ливерпуля» Алисон Бекер прокомментировал выход своей команды в финал Лиги чемпионов. Этот финал станет третьим для подопечных Юргена Клоппа за последние пять сезонов.
«Это грандиозно. Выйти в финал Лиги чемпионов — большое достижение, потому что это одно из самых сложных соревнований. Вы играете против крупнейших команд мира, но сейчас мы хотим большего. Нам нужен титул, и мы будем за него бороться.
Сейчас нам нужно немного отпраздновать. Момент выхода в финал — это огромное достижение. Но когда ты что-то пробуешь, тебе хочется попробовать это снова, и вкус победы восхитителен. Мы должны завершить этот сезон с трофеем, потому что мы очень много работаем каждый день, не только мы, не только игроки, но и весь персонал, все люди в системе клуба.
Они усердно работают для нас, чтобы предоставить нам условия, необходимые для игры в футбол, и мы хотим выиграть трофей для них, а также для наших болельщиков», — приводит слова Алисона официальный сайт «Ливерпуля».
- 4 мая 2022
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