Фёдор Чалов не попал в заявку «Базеля» на благотворительный матч с киевским «Динамо»
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Сегодня, 4 мая, швейцарский «Базель» проведёт благотворительный матч с киевским «Динамо». Встреча пройдёт на стадионе «Санкт-Якоб Парк» в Базеле. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск.
Швейцарцы в своих соцсетях огласили заявку команды на игру, в ней отсутствует российский нападающий Фёдор Чалов. Форвард, арендованный у московского ЦСКА, провёл 12 матчей за «Базель», в которых забил четыре гола и отдал одну результативную передачу.
Ранее донецкий «Шахтёр» объявил, что проведёт серию благотворительных матчей с командами из США и Европы.
Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации на Украине. В этот же день президент Украины Владимир Зеленский объявил о введении в стране военного положения.
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