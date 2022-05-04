Источник: бюджет «Спартака» к 2024 году может сократиться более чем в 2 раза

Бюджет московского «Спартака» к 2024 году может сократиться более чем на 50%. Об этом сообщает «Спорт-экспресс».

По информации источника, сейчас бюджет красно-белых составляет около 11 млрд рублей. На следующий год смета может сократиться до 8 млрд рублей, что меньше текущего бюджета примерно на 30 процентов. Сообщается, что в 2024 году денежный запас может сократиться до 4 млрд рублей. Таким образом, относительно сегодняшнего бюджета красно-белые в течение двух лет могут потерять более 50% денег.

«Спартак» набрал 34 очка в 27 матчах и располагается на 10-й строчке турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги. Ранее красно-белые обезопасили себя от прямого вылета в ФНЛ. На 15-м и 16-м местах располагаются «Уфа» и тульский «Арсенал» — они набрали 22 и 21 очко соответственно. Обе команды провели на один матч меньше «Спартака», но даже если они победят в оставшихся играх, всё равно не смогут обойти красно-белых по очкам и статистике личных встреч.