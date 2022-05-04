Путин наградил акционера «Спартака» Алекперова орденом «За заслуги перед Отечеством»
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Президент России Владимир Путин наградил бывшего главу нефтегазовой компании «Лукойл», а также акционера «Спартака» Вагита Алекперова государственной наградой, сообщает «Российская газета».
По информации источника, Алекперов был награждён орденом «За заслуги перед Отечеством I степени» «за заслуги перед государством, большой вклад в развитие топливно-энергетического комплекса и многолетнюю добросовестную работу».
Алекперов возглавлял «Лукойл» с 1993 по 2022 год. Бизнес-партнёром Алекперова является Леонид Федун – президент «Спартака».
Московский «Спартак» в 27 матчах набрал 34 очка и занимает 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (61).
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