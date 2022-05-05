Куртуа: после того как счёт стал 2:1, с «Манчестер Сити» было покончено

Вратарь мадридского «Реала» Тибо Куртуа прокомментировал результат ответного полуфинального матча Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (3:1).



«Как это можно объяснить? Одним словом – «Реал». После того как счёт стал 2:1, с «Сити» было покончено. Я не особо верил, что всё так произойдёт в концовке. В атаке мы играли не лучшим образом, не могли отдать последний пас. Но тот гол, тот момент, реакция болельщиков… И «Сити» тоже всё понял. Они понимали, что дальше может произойти всё что угодно», – цитирует Куртуа Marca.



По сумме двух встреч «Реал» обыграл «Манчестер Сити» (3:4, 3:1) и вышел в финал Лиги чемпионов. В главном матче «сливочные» сыграют с английским «Ливерпулем», который прошёл испанский «Вильярреал» (2:0, 3:2). Финальная игра пройдёт 28 мая на стадионе «Стад де Франс» в Париже (Франция).