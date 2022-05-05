В «Алании» опровергли, что обратились к главе РФС по вопросу лицензирования

В владикавказской «Алании» опровергли, что обратились к главе Российского футбольного союза (РФС) по вопросу лицензирования.

«Нет, мы не отправляли подобное письмо», — сообщили корреспонденту «Чемпионата» Арине Лавровой в пресс-службе владикавказского клуба.

20 апреля проходил матч «Алания» — «Зенит». Встреча 1/4 финала Кубка России сезона-2021/2022 прошла на стадионе имени Султана Билимханова в Грозном. Основное время завершилось со счётом 2:2, а в серии пенальти сильнее оказались владикавказцы.

10 мая московское «Динамо» на своём поле сыграет с «Аланией» в рамках полуфинала Кубка России, а «Спартак» на следующий день на «Открытие Банк Арене» примет «Енисей». Действующим победителем турнира является московский «Локомотив».