В «Алании» опровергли, что обратились к главе РФС по вопросу лицензирования
Поделиться
В владикавказской «Алании» опровергли, что обратились к главе Российского футбольного союза (РФС) по вопросу лицензирования.
«Нет, мы не отправляли подобное письмо», — сообщили корреспонденту «Чемпионата» Арине Лавровой в пресс-службе владикавказского клуба.
20 апреля проходил матч «Алания» — «Зенит». Встреча 1/4 финала Кубка России сезона-2021/2022 прошла на стадионе имени Султана Билимханова в Грозном. Основное время завершилось со счётом 2:2, а в серии пенальти сильнее оказались владикавказцы.
10 мая московское «Динамо» на своём поле сыграет с «Аланией» в рамках полуфинала Кубка России, а «Спартак» на следующий день на «Открытие Банк Арене» примет «Енисей». Действующим победителем турнира является московский «Локомотив».
Комментарии
- 5 мая 2022
-
19:16
-
18:54
-
18:35
-
18:29
-
18:13
-
18:00
-
17:50
-
17:46
-
17:33
-
17:32
-
17:29
-
17:22
-
17:20
-
17:18
-
16:53
-
16:46
-
16:39
-
16:34
-
16:32
-
16:23
-
16:19
-
16:02
-
15:41
-
15:26
-
15:00
-
14:59
-
14:25
-
14:21
-
14:07
-
14:00
-
13:56
-
13:29
-
13:23
-
13:16
-
13:04
Партнерский контент