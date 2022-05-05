Хавбек «Монако» Тчуамени в любом случае покинет клуб летом

Полузащитник «Монако» Орельен Тчуамени, вероятнее всего, покинет монегасков летом. Об этом сообщает RMC Sport.
По информации источника, вне зависимости от результатов клуба в чемпионате Тчуамени в любом случае покинет Францию. За Тчуамени борются «Ливерпуль», «Реал» и «Челси». «ПСЖ» тоже проявляет интерес к Орельену, однако футболист предпочёл бы уехать из родной страны.
22-летний Тчуамени является воспитанником «Бордо», который продал футболиста сборной Франции в «Монако» в 2020 году за € 18 млн. Нынешняя рыночная стоимость полузащитника оценивается порталом Transfermarkt в € 40 млн.
В текущем сезоне в 47 матчах во всех турнирах Тчуамени забил три гола и отдал две результативные передачи. Соглашение между футболистом и «Монако» истекает в 2024 году.
- 5 мая 2022
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