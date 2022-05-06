Кобелев объяснил, с чем связано крупное поражение «Динамо» в матче с «Крыльями Советов»
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Бывший тренер «Динамо» Андрей Кобелев прокомментировал поражение бело-голубых в матче 28-го тура РПЛ с «Крыльями Советов». Матч закончился со счётом 5:2 в пользу самарцев.
«Причина данного поражения — чистая психология. «Динамо» на протяжении многих месяцев боролось с «Зенитом» за золото, и именно поражение от «Урала» всё это перечеркнуло. Команда сейчас просто находится не в правильном психологическом состоянии.
Было видно, что «Крылья Советов» на долю секунды опережали динамовцев на каждом участке поля. Надо отдать должное самарцам, которые показали комбинационную игру, чем-то похожую на динамовскую. С такими командами «Динамо» очень сложно играть», — сказал Кобелев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.
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