Кобелев объяснил, с чем связано крупное поражение «Динамо» в матче с «Крыльями Советов»

Бывший тренер «Динамо» Андрей Кобелев прокомментировал поражение бело-голубых в матче 28-го тура РПЛ с «Крыльями Советов». Матч закончился со счётом 5:2 в пользу самарцев.

«Причина данного поражения — чистая психология. «Динамо» на протяжении многих месяцев боролось с «Зенитом» за золото, и именно поражение от «Урала» всё это перечеркнуло. Команда сейчас просто находится не в правильном психологическом состоянии.

Было видно, что «Крылья Советов» на долю секунды опережали динамовцев на каждом участке поля. Надо отдать должное самарцам, которые показали комбинационную игру, чем-то похожую на динамовскую. С такими командами «Динамо» очень сложно играть», — сказал Кобелев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.