Бывший наставник «Зенита» Андре Виллаш-Боаш может возглавить сборную Марокко. Об этом сообщает Cabine Sport.

По информации источника, португалец уже вступил в переговоры с национальной командой африканской страны. Речь идёт о назначении на период чемпионата мира 2022 года.

Экс-тренер «Зенита» Андре Виллаш-Боаш находится без работы с февраля. Тогда он со скандалом покинул французский «Марсель» из-за трансфера, который клуб совершил без согласования с тренером. Позднее бывший президент «Марселя» Жак-Анри Эйро рассказал, что сам уволил тренера с поста. Напомним, в прошлом году болельщики «Марселя» ворвались на базу команды с призывами к отставке Эйро. Болельщики были раздражены нынешней формой команды.