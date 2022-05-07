«Леванте», занимавший последнее место в Ла лиге, обыграл «Реал Сосьедад»

Сегодня, 6 мая, проходил матч в рамках 35-го тура Ла Лиги, в котором встречались «Леванте» и «Реал Сосьедад». Команды играли на стадионе «Сьюдад де Валенсия» в Валенсии, сильнее оказались хозяева — 2:1.



Счёт в игре на 53-й минуте открыл Хорхе Мирамон. Он поддержал атаку, получил передачу у правого края штрафной и пробил низом — мяч с отскоком от газона залетел в дальний угол ворот. Вскоре Давид Сильва восстановил равенство на табло. Александер Исак ударом в касание из пределов штрафной поал в перекладину, после этого набежавший Давид Сильва головой отправил мяч в ворота. На 90-й минуте Гонсало Мелеро вывел валенсийцев вперёд — 2:1.



После 35 матчей команда Алессио Лисси занимает девятнадцатое место в национальном испанском первенстве. Клуб набрал 29 очков, до игры он шёл на последнем месте в лиге. Команда из Сан-Себастьяна находится на шестом месте.

«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию игры.