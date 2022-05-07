«Торпедо» минимально обыграло «Велес» в матче ФНЛ
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В матче 36-го тура Футбольной национальной лиги сезона-2021/2022 «Торпедо» принимало «Велес». Встреча прошла на стадионе «Лужники, Спортивный городок» в Москве и завершилась победой хозяев со счётом 1:0.
На 15-й минуте встречи счёт открыл нападающий московского «Торпедо» Амур Калмыков. Таким образом, «Торпедо» продлило беспроигрышную серию в Футбольной национальной лиге до 6 матчей.
«Торпедо» набрало 68 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги сезона-2021/2022. «Велес» (47) — на 12-м месте. Лидером соревнований является «Оренбург» (72). Действующий победитель турнира — самарские «Крылья Советов». В следующем туре ФНЛ «Торпедо» сыграет с «Металлургом», а «Велес» проведёт встречу с «Балтикой».
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