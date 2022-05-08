«Сочи» догнал «Динамо», «Рубин» остаётся в зоне стыков. Турнирная таблица РПЛ

Завершились все матчи 28-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. По итогам матчей тура произошли некоторые изменения в турнирной таблице.

«Зенит» в 27-м туре чемпионата страны оформил чемпионство, а в 28-м обыграл «Химки» (1:0) и укрепился на первой позиции турнирной таблицы с 64 очками. «Динамо» разгромно проиграло «Крыльям Советов» (2:5) и остаётся на второй позиции с 52 очками. Команду Сандро Шварца догнал «Сочи», обыгравший в туре ЦСКА (1:0), однако москвичи выше за счёт дополнительных показателей.



ЦСКА (47) — четвёртый, а «Краснодар», сыгравший вничью с тульским «Арсеналом» (1:1), упустил возможность опередить армейцев в турнирной таблице (46). «Локомотив», обыгравший «Рубин» (1:0), на шестой позиции (44). «Крылья Советов» идут на седьмой строчке с 41 очком.

«Ахмат» обыграл «Нижний Новгород» (1:0) и поднялся на восьмую строчку (38), «Спартак, обыгравший «Урал» (3:1), идёт на девятой позиции (37). «Ростов» сыграл вничью в гостях с «Уфой» (1:1) и остался на 10-й строчке, «Нижний Новгород» (29) — 11-й, «Химки» (29) — 12-е.

«Рубин» (29) и «Урал» (27) расположились в зоне стыковых матчей, «Уфа» (24) и тульский «Арсенал» (23) — в зоне вылета.