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Хачатурянц отреагировал на письмо с жалобой от судьи Матюнина

Хачатурянц отреагировал на письмо с жалобой от судьи Матюнина
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Президент Российской Премьер-Лиги Ашот Хачатурянц отреагировал на письмо с жалобой на себя от арбитра Алексея Матюнина.

«У каждого субъекта футбола есть право обратиться в РФС за защитой своих прав. Так же как у судейского комитета РФС есть право провести необходимые проверки в отношении арбитра при наличии оснований. Я готов дать любые пояснения компетентным органам РФС по затронутым в жалобе вопросам при поступлении соответствующего запроса», — приводит слова Хачатурянца «РБ Спорт».

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Матюнин написал письмо с жалобой на Хачатурянца из-за его высказываний после матча 26-го тура чемпионата России «Химки» — «Крылья Советов» (4:1). Хачатурянц назвал судейство «безобразием». Позже ЭСК признала, что Матюнин действительно допустил несколько ошибок в той игре. Судью вызвали на проверку на детекторе лжи и, по сведениям СМИ, Алексей эту проверку провалил.

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