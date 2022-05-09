РФС может обратиться в правоохранительные органы из-за сомнений в непредвзятости Матюнина

Глава судейского комитета РФС, президент РПЛ Ашот Хачатурянц заявил о намерении обратиться в правоохранительные органы из-за сомнений в объективности и непредвзятости судейской работы арбитра Алексея Матюнина.
«Завалил ли Матюнин проверку на полиграфе? Согласно правилам РФС и договорённости с арбитрами, мы не даём комментарии о проверке на полиграфе и её результатах. Хочу ещё раз подчеркнуть, что проверка на полиграфе является лишь опцией и не является главным или единственным критерием для принятия решения. Однако я могу сказать, что комплексная проверка в отношении судейства в матче «Химки» — «Крылья Советов» завершена. Установлено, что в ходе матча было допущено девять существенных ошибок в пользу «Химок» и только одна — в пользу «Крыльев Советов» (при счёте 2:1 в пользу «Химок»). Подчёркиваю, что я говорю только о значимых для хода матча ошибках, которые влияют на результат.
В настоящее время продолжается проверка в отношении Матюнина. Во избежание любых рассуждений о конфликте интересов и моей личной заинтересованности в расследовании этого дела я взял самоотвод и не участвую в работе ЭСК по анализу качества его судейства. После завершения проверки, анализа всей имеющейся информации и совокупности всех факторов Судейский комитет РФС принимает решение о дальнейшем сотрудничестве с арбитром. Каким будет это решение — положительным или отрицательным — покажет время.
Мы планируем обращаться в правоохранительные органы, так как у нас есть достаточно сомнений в объективном и непредвзятом судействе, а у РФС как общественной организации исчерпаны возможности для дальнейшего разбирательства по данному вопросу. Мы верим, что правоохранительные органы разберутся в этой ситуации», — приводит слова Хачатурянца «РБ Спорт».
- 9 мая 2022
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