Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

РФС может обратиться в правоохранительные органы из-за сомнений в непредвзятости Матюнина

РФС может обратиться в правоохранительные органы из-за сомнений в непредвзятости Матюнина
Комментарии

Глава судейского комитета РФС, президент РПЛ Ашот Хачатурянц заявил о намерении обратиться в правоохранительные органы из-за сомнений в объективности и непредвзятости судейской работы арбитра Алексея Матюнина.

«Завалил ли Матюнин проверку на полиграфе? Согласно правилам РФС и договорённости с арбитрами, мы не даём комментарии о проверке на полиграфе и её результатах. Хочу ещё раз подчеркнуть, что проверка на полиграфе является лишь опцией и не является главным или единственным критерием для принятия решения. Однако я могу сказать, что комплексная проверка в отношении судейства в матче «Химки» — «Крылья Советов» завершена. Установлено, что в ходе матча было допущено девять существенных ошибок в пользу «Химок» и только одна — в пользу «Крыльев Советов» (при счёте 2:1 в пользу «Химок»). Подчёркиваю, что я говорю только о значимых для хода матча ошибках, которые влияют на результат.

В настоящее время продолжается проверка в отношении Матюнина. Во избежание любых рассуждений о конфликте интересов и моей личной заинтересованности в расследовании этого дела я взял самоотвод и не участвую в работе ЭСК по анализу качества его судейства. После завершения проверки, анализа всей имеющейся информации и совокупности всех факторов Судейский комитет РФС принимает решение о дальнейшем сотрудничестве с арбитром. Каким будет это решение — положительным или отрицательным — покажет время.

Мы планируем обращаться в правоохранительные органы, так как у нас есть достаточно сомнений в объективном и непредвзятом судействе, а у РФС как общественной организации исчерпаны возможности для дальнейшего разбирательства по данному вопросу. Мы верим, что правоохранительные органы разберутся в этой ситуации», — приводит слова Хачатурянца «РБ Спорт».

Судью Матюнина забанили из-за проверки на детекторе лжи. Есть 3 вопроса к этой процедуре Судью Матюнина забанили из-за проверки на детекторе лжи. Есть 3 вопроса к этой процедуре
Судья Матюнин набросился на президента РПЛ. Хочет, чтобы тот прошёл проверку на полиграфе Судья Матюнин набросился на президента РПЛ. Хочет, чтобы тот прошёл проверку на полиграфе
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022