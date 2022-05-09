Мирослав Клозе близок к назначению главным тренером «Кайзерслаутерна»

Лучший бомбардир в истории сборной Германии Мирослав Клозе в скором времени может быть назначен на пост главного тренера «Кайзерслаутерна». Об этом сообщает Sport1.

«Кайзерслаутерн» сейчас играет в третьем по силе немецком футбольном дивизионе. В текущем сезоне команда заняла третье место в чемпионате и совсем скоро должна провести стыковые матчи за выход во вторую Бундеслигу с дрезденским «Динамо».

По информации источника, исполнительный директор «Кайзерслаутерна» Томас Хенген хочет утвердить Клозе в качестве главного тренера до стыковых матчей с «Динамо» из Дрездена.

Сейчас командой руководит немецкий специалист Марко Антверпен.

Сообщается также, что первые переговоры с Клозе исполнительный директор «Кайзерслаутерна» провёл ещё в апреле перед матчем 36-го тура третьей Бундеслиги с «Боруссией Дортмунд II» (1:3).

«Кайзерслаутерн» проведёт стыковые матчи с «Динамо» из Дрездена 20 и 24 мая.