Агент Лаутаро Мартинеса заявил о намерении игрока остаться в «Интере»

Футбольный агент Алехандро Каманьо, представляющий интересы нападающего «Интера» Лаутаро Мартинеса, высказался по поводу будущего своего подопечного.

«Иногда СМИ публикуют информацию о возможном переходе Мартинеса в другой клуб. Но Лаутаро сосредоточен только на «Интере» — он доставляет радость болельщикам и помогает команде идти к чемпионству. После этого он будет готовиться к чемпионату мира со сборной Аргентины.

Мы не ждём предложений и не ищем варианты трансфера. Лаутаро в «Интере», он счастлив, Милан – замечательный город. Все мысли только об «Интере», — приводит слова Каманьо Football Italia.

В текущем сезоне 24-летний Лаутаро сыграл за «Интер» в 45 матчах во всех турнирах, забив 21 гол, а также отдав 3 передачи.

Мартинес выступает за итальянскую команду с 2018 года. В нынешнем сезоне аргентинский нападающий забил 21 гол и отдал три результативные передачи в 45 матчах во всех турнирах. Соглашение между Мартинесом и «Интером» истекает в 2026 году. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в € 70 млн.