Лаутаро Мартинес установил новый личный рекорд результативности в Серии А

Нападающий миланского «Интера» Лаутаро Мартинес оформил дубль в ворота «Эмполи» (4:2) в матче 36-го тура Серии А.
Теперь на счету 24-летнего нападающего 19 голов в текущем сезоне чемпионата Италии после 33 сыгранных матчей. Он установил личный рекорд. В прошлом розыгрыше Серии А Мартинес отличился 17 раз в 38 матчах. В сезоне-2019/2020 он забил 14 голов в 35 встречах, а в сезоне-2018/2019 в его активе было 6 результативных попаданий в 27 играх.
Всего в текущем сезоне Лаутаро провёл за «Интер» 46 матчей во всех турнирах, забив 23 гола, а также отдав 3 голевые передачи.
Аргентинец находится на третьем месте в списке бомбардиров Серии А в нынешнем сезоне. Впереди него форвард «Ювентуса» Душан Влахович (23), а также нападающий «Лацио» Чиро Иммобиле (27).
Напомним, после 36 матчей команда Симоне Индзаги занимает первое место в национальном итальянском первенстве. Клуб набрал 78 очков. У «Милана», имеющего одну игру в запасе, 77 баллов.
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