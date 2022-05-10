Футболистка «Челси» Абдуллина высказалась о победе в чемпионате Англии

Российская футболистка «Челси» Алсу Абдуллина высказалась о победе в чемпионате Англии сезона-2021/2022.

«Конечно, эмоции переполняют. До последнего была упорная гонка с лондонским «Арсеналом», и я безумно рада, что в итоге именно мы завоевали чемпионство. Счастлива играть за «Челси» вместе с лучшими футболистками Англии, прогрессировать и расти. Уверена, команда будет продолжать в том же духе и завоевывать новые трофеи», — цитирует Абдуллину официальный сайт Российского футбольного союза.

В чемпионском матче футболистки «Челси» обыграли «Манчестер Юнайтед» со счётом 4:2. Алсу Абдуллина провела всю игру в запасе. К слову, лондонские футболистки победили в девяти последних матчах сезона.



Женский состав «Челси» набрал 56 очков в 22 матчах и стал чемпионом Англии в третий раз подряд. Второе место в таблице по итогам сезона занял лондонский «Арсенал» (55). Замкнул тройку лидеров «Манчестер Сити» (47).