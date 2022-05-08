Россиянка Абдуллина стала чемпионкой Англии в составе женской команды «Челси»

Женская команды «Челси», в составе которой выступает российская футболистка Алсу Абдуллина, стала чемпионом Англии сезона-2021/2022.

В чемпионском матче футболистки «Челси» обыграли «Манчестер Юнайтед» со счётом 4:2. Алсу Абдуллина провела всю игру в запасе. К слову, лондонские футболистки победили в девяти последних матчах сезона.

Женский состав «Челси» набрал 56 очков в 22 матчах и стал чемпионом Англии в третий раз подряд. Второе место в таблице по итогам сезона занял лондонский «Арсенал» (55). Замкнул тройку лидеров «Манчестер Сити» (47).

Напомним, Алсу Абдуллина перешла в «Челси» в декабре 2021 года. За женскую команду синих она успела провести 10 матчей во всех турнирах. Контракт россиянки с лондонским клубом рассчитан до лета 2024 года.