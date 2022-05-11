«Челси», «Милан», «Манчестер Юнайтед» и «Барселона» следят за Кристофером Нкунку

«Челси», «Милан», «Манчестер Юнайтед» и «Барселона» следят за полузащитником «РБ Лейпциг» Кристофером Нкунку. Клубы активизировались после того, как получили информацию о том, что 24-летний атакующий полузащитник решил, что хочет покинуть немецкий клуб этим летом. Об этом сообщает L’Equipe.
Однако, поскольку у бывшего игрока «ПСЖ» контракт до 2024 года, клуб Бундеслиги не намерен отпускать Нкунку этим летом. В прошлом месяце французская пресса сообщила, что «РБ Лейпциг» начал переговоры с игроком о продлении контракта, а генеральный директор клуба Оливер Минтцлафф ранее в апреле настаивал на том, что Нкунку останется в «РБ Лейпциг» в следующем сезоне.
Сообщается, что «РБ Лейпциг» потребует не менее € 100 млн за своего игрока.
В текущем сезоне Бундеслиги на счету Кристофера Нкунку 33 матча, в которых он забил 20 голов и отдал 13 результативных передач.
- 11 мая 2022
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