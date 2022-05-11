Нападающий «Спартака» Квинси Промес высказался о победе в матче 1/2 финала Кубка России с «Енисеем».

«Нам была важна победа. Очень рады выйти в финал. Наш соперник — «Динамо». Для болельщиков это особенная радость. С реализацией было не всё в порядке, но мы забили три гола, уже неплохо.



Я спортсмен, топ-спортсмен. Мы хотим выигрывать во всех матчах и турнирах. Но финал скрасит этот сезон», — передаёт слова Промеса корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Таким образом, «Спартак» вышел в финал Кубка России. Ранее в финал турнира прошло московское «Динамо», обыгравшее владикавказскую «Аланию» в полуфинале со счётом 3:0. Финальный матч Кубка России состоится 29 мая. Действующий обладатель Кубка — московский «Локомотив».



Наибольшее количество побед в Кубке страны у «Локомотива» — девять. У «Спартака» три победы в турнире, последняя из них датируется 2003 годом. «Динамо» лишь однажды выигрывало Кубок России – в 1995-м.