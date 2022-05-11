Джикия высказался о финале Кубка России с «Динамо»
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Защитник «Спартака» Георгий Джикия после победы в 1/2 финала Кубка России над «Енисеем» (3:0) высказался о выходе команды в последнюю стадию турнира.
«Финал с «Динамо» — необычно. Такого ещё не было, так что очень хорошо. Самое главное, что сегодня выиграли и будем играть в финале», — передаёт слова Джикии корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
«Динамо» прошло в финал Кубка России, обыграв в полуфинале «Аланию» (3:0). Финальный матч Кубка России состоится 29 мая. Действующий обладатель Кубка — московский «Локомотив». Наибольшее количество побед в Кубке страны у «Локомотива» — девять. У «Спартака» три победы в турнире, последняя из них датируется 2003 годом. «Динамо» лишь однажды выигрывало Кубок России – в 1995-м.
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