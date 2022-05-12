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Стало известно, кто сменит тен Хага на посту главного тренера «Аякса»

Стало известно, кто сменит тен Хага на посту главного тренера «Аякса»
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В ближайшее время амстердамский «Аякс» назовёт имя нового главного тренера, который сменит на этом посту 52-летнего Эрика тен Хага, который с лета возглавит английский «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».

Как отмечает источник, новым главным тренером «Аякса» станет 49-летний нидерландский специалист Альфред Шрёдер, возглавляющий бельгийский «Брюгге». Переговоры с ним находятся на завершающей стадии и в ближайшее время о его назначении будет объявлено официально.

Ранее он возглавлял в чемпионате Нидерландов «Твенте», а в Германии работал с «Хоффенхаймом», «Брюгге» Альфред принял лишь в январе этого года, успев провести 19 матчей (14 побед, 3 ничьи, 2 поражения со средним показателем 2,37 очков за игру).

Шрёдер уже входил в тренерский штаб «Аякса» и помогал клубу в качестве ассистента тен Хага, в тандеме с ним клуб добирался до полуфинала Лиги чемпионов, а также выигрывал внутренние трофеи.

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